"Реал" остался недоволен судейством в мадридском дерби

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"Реал" остался недоволен судейством в мадридском дерби

В стане мадридского "Реала" остались недовольны судейством в матче 12-го тура против "Атлетико", который завершился нулевой ничьей.

Как сообщает Marca, в королевском клубе считают, что главный арбитр мадридского дерби Давид Фернандес Борбалан принял ряд решений в пользу "матрасников".

"Реал" обратил внимание на четыре эпизода: два неназначенных пенальти после того как Люка Эрнандес сломал нос Серхио Рамосу и за фол Диего Година, а также не удаление Стефана Савича и Анхеля Корреа за грубый подкат против Тони Крооса и удар мячом в голову лежащему на газоне Кариму Бензема соответственно. 

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