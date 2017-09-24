"Реал" остался недоволен судейством в матче против "Алавеса"

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"Реал" остался недоволен судейством в матче против "Алавеса"Мадридский "Реал" остался недоволен работой судейской бригады во вчерашнем матче против "Алавеса", информирует Marca.

Так, по сведениям издания, королевский клуб готов предъявить претензии судьям сразу по нескольким моментам игры. При этом "сливочные" подчеркивают, что предвзятое отношение к ним испанских рефери тянется еще с первого поединка за суперкубок страны против каталонской "Барселоны", когда в их ворота был назначен пенальти за симуляцию Луиса Суареса и удален с поля Криштиану Роналду.

Напомним, зимой Перес намерен расстаться с одним из вингеров "Реала". | soccernews.ru

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