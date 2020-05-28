"Реал" остался самым дорогим клубом мира, "Барселона" поднялась на третье место
Консалтинговая компания KPMG составила список самых богатых клубов мира.
Первое место в рейтинге занял "Реал", стоимость которого 3 миллиарда 478 миллионов евро. Вторым стал "Манчестер Юнайтед" (3,3 млрд).
Напомним, что в 2019 году "Реал" и "Юнайтед" занимали аналогичные позиции. "Барселона" поднялась на 3 место (3,1 млрд).
В топ-15 вошли "Бавария" (2,8 млрд), "Ливерпуль" (2,6 млрд), "Манчестер Сити" (2,6), "Челси" (2,2), "Тоттенхэм" (2,0), ПСЖ (1,9), "Арсенал" (1,85), "Ювентус" (1,7), "Боруссия Д" (1,2), "Атлетико" (1,1), "Интер" (983 млн).
Не пропустите: Бэйл останется в "Реале"| http://soccernews.ru
главное
-
Журналист Бальцано Прота: Роналду покинет "Ювентус" этим летом
-
The Telegraph: Сезон АПЛ возобновится 17 июня
-
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, но при одном условии
-
FIFPro проводит расследование причин смерти защитника "Локомотива" Самохвалова
-
Болельщики ЦСКА выступили за возвращение фанатов на трибуны
Лента новостей
-
Тарасов рассказал о самочувствии своих одноклубников, заразившихся коронавирусом
-
В РФС считают, что клубы сами решат, как распределить 10% билетов на матчи со зрителями
-
La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро
-
Мама Неймара снова начала отношения с 22-летним киберспортсменом
-
"Реал" остался самым дорогим клубом мира, "Барселона" поднялась на третье место
-
2
Журналист Бальцано Прота: Роналду покинет "Ювентус" этим летом
-
Президент "Урала": "Продлили контракты с игроками на 2,5 месяца. С Погребняком тоже"
-
The Telegraph: Сезон АПЛ возобновится 17 июня
-
"Краснодар" готов купить хавбека "Фенербахче" за 3 миллиона евро
-
Федун высказался об ограничении в 10% при заполнении трибун на матчах РПЛ
-
Защитник "Антальяспора" Кудряшов высказался о мерах, принимаемых в России для борьбыс коронавирусом
-
Главврач "Спартака" не верит, что Тедеско нарушил карантин
-
"Начинаем". Крыховяк опубликовал снимок с тренировки
-
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, но при одном условии
-
FIFPro проводит расследование причин смерти защитника "Локомотива" Самохвалова
-
Широков оценил возможность возвращения зрителей на матчи нынешнего сезона РПЛ
-
Болельщики ЦСКА выступили за возвращение фанатов на трибуны
-
Главврач "Спартака" рассказал о впечатлениях о ходе коронавируса в России
-
В "Фулхэме" выявлено три случая заражения коронавирусом
-
Меркулов объяснил, почему объявил о своем уходе из клуба сценой из "Гарри Поттера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18