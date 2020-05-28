"Реал" остался самым дорогим клубом мира, "Барселона" поднялась на третье место

Консалтинговая компания KPMG составила список самых богатых клубов мира.

Первое место в рейтинге занял "Реал", стоимость которого 3 миллиарда 478 миллионов евро. Вторым стал "Манчестер Юнайтед" (3,3 млрд).

Напомним, что в 2019 году "Реал" и "Юнайтед" занимали аналогичные позиции. "Барселона" поднялась на 3 место (3,1 млрд).

В топ-15 вошли "Бавария" (2,8 млрд), "Ливерпуль" (2,6 млрд), "Манчестер Сити" (2,6), "Челси" (2,2), "Тоттенхэм" (2,0), ПСЖ (1,9), "Арсенал" (1,85), "Ювентус" (1,7), "Боруссия Д" (1,2), "Атлетико" (1,1), "Интер" (983 млн).

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