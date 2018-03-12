"Реал" остановился на четырех кандидатах на замену Бензема

Теги реал мадридкарим бенземахарри кейнмохамед салахмауро икардироберт левандовски

"Реал" остановился на четырех кандидатах на замену БенземаМадридский "Реал" остановился на четырех кандидатах на замену своему форварду Кариму Бензема, с которым клуб решил расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, выбор "сливочных" был сделан в пользу Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Мауро Икарди ("Интер"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Роберта Левандовски ("Бавария"). При этом окончательное решение по преемнику француза в "Реале" примут уже летом.

Напомним, президент египетской футбольной ассоциации высказался о возможном трансфере Салаха в "Реал". | soccernews.ru

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