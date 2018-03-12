"Реал" остановился на четырех кандидатах на замену Бензема

Мадридский "Реал" остановился на четырех кандидатах на замену своему форварду Кариму Бензема, с которым клуб решил расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, выбор "сливочных" был сделан в пользу Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Мауро Икарди ("Интер"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Роберта Левандовски ("Бавария"). При этом окончательное решение по преемнику француза в "Реале" примут уже летом.

Напомним, президент египетской футбольной ассоциации высказался о возможном трансфере Салаха в "Реал". | soccernews.ru