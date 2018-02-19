"Реал" остановился на трех кандидатурах на замену Зидану

Теги реал мадридзинедин зиданюрген клоппйоахим лёвмаурисио почеттино

"Реал" остановился на трех кандидатурах на замену ЗидануМадридский "Реал" остановился на трех кандидатурах на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану, информирует AS.

Так, по сведениям источника, в случае, если следующим летом "сливочные" таки расстанутся со своим наставником, они будут готовы предпринять попытки подписать контракт с Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Йоахимом Левом (сборная Германии) или Юргеном Клоппом ("Ливерпуль").

Напомним, Зидан прокомментировал победу над "Бетисом". | soccernews.ru

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