"Реал" остановился на трех кандидатурах на замену Зидану

Мадридский "Реал" остановился на трех кандидатурах на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану, информирует AS.

Так, по сведениям источника, в случае, если следующим летом "сливочные" таки расстанутся со своим наставником, они будут готовы предпринять попытки подписать контракт с Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Йоахимом Левом (сборная Германии) или Юргеном Клоппом ("Ливерпуль").

Напомним, Зидан прокомментировал победу над "Бетисом". | soccernews.ru