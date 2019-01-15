"Реал" отчитался о состоянии травмированных футболистов
Мадридский "Реал" отчитался о состоянии травмированных футболистов.
В сообщении на официальном сайте королевского клуба говорится, что Тибо Куртуа, Маркос Льоренте, Тони Кроос, Марко Асенсио и Гарет Бэйл вернулись к тренировкам.
Однако пока неизвестно, наберут ли вышеупомянутые игроки форму к ближайшим встречам.
Напомним, что в среду, 16 января, "Реал" проведёт ответный матч 1/8 финала Кубка Короля против "Леганеса". А уже в субботу, 19 января, "сливочные" примут "Севилью" в рамках 20-го тура Примеры.
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|19
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|Севилья
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|33
|4
|Реал Мадрид
|19
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|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
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|Вильярреал
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|Уэска
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