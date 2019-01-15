Мадридский "Реал" отчитался о состоянии травмированных футболистов.

В сообщении на официальном сайте королевского клуба говорится, что Тибо Куртуа, Маркос Льоренте, Тони Кроос, Марко Асенсио и Гарет Бэйл вернулись к тренировкам.

Однако пока неизвестно, наберут ли вышеупомянутые игроки форму к ближайшим встречам.

Напомним, что в среду, 16 января, "Реал" проведёт ответный матч 1/8 финала Кубка Короля против "Леганеса". А уже в субботу, 19 января, "сливочные" примут "Севилью" в рамках 20-го тура Примеры.

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