"Реал" отдал Майораля в аренду

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"Реал" отдал Майораля в аренду

"Леванте" арендовал форварда "Реала" Борху Майораля.

Сообщается, что 22-летний испанец будет выступать за валенсийский клуб до следующего лета. Прошлый сезон игрок также провел в "Леванте". На его счету 5 голов и два ассиста в 33 играх.

Майораль является воспитанником "Реала". За первую команду он дебютировал в 2015 году. С того времени он сыграл 30 матчей и забил 7 голов.

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