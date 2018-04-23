"Реал" отдал предпочтение Алиссону перед Де Хеа

Теги реал мадриддавид де хеаромаманчестер юнайтедалиссон

"Реал" отдал предпочтение Алиссону перед Де ХеаМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление своей вратарской позиции, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб предпочитает покупке голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа трансфер стража ворот "Ромы" Алиссона. Выбор в пользу бразильца обусловлен нежеланием "красных дьяволов" расставаться со своим ключевым игроком, а также его высокой трансферной стоимостью.

Напомним, летом на усиление состава "Реала" Перес готов будет выделить 600 миллионов евро. | soccernews.ru

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