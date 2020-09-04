"Реал" отдал в аренду "Милану" Браима Диаса
Хавбек "Реала" Браим Диас перешел в "Милан" на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. 21-летний футболист будет выступать в "Милане" пол 21-м номером.
В сезоне-2019/20 испанец провел 10 матчей во всех матчах и забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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