"Реал" отдал в аренду "Милану" Браима Диаса

Хавбек "Реала" Браим Диас перешел в "Милан" на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. 21-летний футболист будет выступать в "Милане" пол 21-м номером.

В сезоне-2019/20 испанец провел 10 матчей во всех матчах и забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Официально: Месси остался в "Барселоне"| http://soccernews.ru