"Реал" отдал в аренду "Вильярреалу" Такефуса Кубо

"Вильярреал" арендовал полузащитника "Реала" Такефуса Кубо на сезон-2020/21. Об этом мадридский клуб сообщил на своем сайте.

Футболист будет выступать в команде до 30 июня 2021 года.

В "Реале" 19-летний хавбек играет с лета 2019 года. Прошлый сезон футболист провел в "Мальорке", за которую в 36 матчах забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

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