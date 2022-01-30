"Реал" отдаст Рейньера в новую аренду летом
Фото: инстаграм Рейньера\Автор неизвестен
Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Рейньер, выступающий в прошлом и нынешнем сезонах на правах аренды за "Боруссию" Дортмунд следующим летом будет играть в Ла Лиге.
Как сообщает издание Marca, Рейньер за 17 месяцев сыграл 641 минуту за "Боруссию". Отмечается, что несмотря на желание игрока прервать арендное соглашение, немецкий клуб решил не отпускать игрока до конца сезона.
По информации источника, летом, когда Рейньер вернется в расположение "Реала", он будет отдан в аренду в клуб из Ла Лиги в новом сезоне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20