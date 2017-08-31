"Реал" отказал 20 клубам в трансфере Маркоса Льоренте

Сразу 20 клубов этим летом проявляли интерес к полузащитнику "Реала" Маркосу Льоренте, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболиста хотели купить или арендовать такие клубы, как "Севилья", "Валенсия", "Атлетико" и ПСЖ. Впрочем, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан решил не расставаться с хавбеком, так как рассчитывает на него.

В этом сезоне 22-летний Льоренте провел 1 матч за "Реал", проведя на поле 19 минут.

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