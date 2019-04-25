"Реал" отказал "Аяксу" в трансфере Эдегора
Мадридский "Реал" ответил "Аяксу" на предложение о трансфере полузащитника Мартина Эдегора, сообщает Marca.
По сведениям издания, "сливочные" отказали амстердамскому клубу, который готов был заплатить за норвежца 20 миллионов евро.
Руководство "бланкос" считает, что 20-летний футболист ещё сможет проявить себя на "Сантьяго Бернабеу".
В текущем сезоне Эдегор на правах аренды выступает за "Витесс", в его активе 33 матча, 8 голов и 9 ассистов.
Не пропустите: Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду хочет, чтобы Гвардиола возглавил "Ювентус"
-
Мамаев дал показания в суде по поводу конфликта с Паком и Соловчуком
-
Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA
-
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
-
Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии"
Лента новостей
-
Дзюба получил "российский золотой мяч"
-
Рэшфорд обратился к болельщикам "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду хочет, чтобы Гвардиола возглавил "Ювентус"
-
Мамаев дал показания в суде по поводу конфликта с Паком и Соловчуком
-
"Реал" отказал "Аяксу" в трансфере Эдегора
-
Боатенг уклончиво ответил на вопрос о своём будущем
-
Мамаев рассказал, что предшествовало событиям 8 октября в Москве
-
Руни забил 5-й гол в сезоне МЛС и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров турнира
-
Фернандиньо рискует пропустить остаток сезона
-
Президент "Бенфики" исключил продажу Фелиша
-
Жена Мамаева: "Я уже ни на что не надеюсь"
-
"Аякс" оригинально наказал своего новичка за непризнание величия клуба
-
Клубы Ла Лиги не поддержали реформу Кубка и Суперкубка Испании
-
"Динамо" может успеть сыграть на новом стадионе в текущем сезоне
-
"Манчестер Юнайтед" намерен предложить Флетчеру должность в структуре клуба
-
Винисиус и Жезус - самые дорогие бразильцы мира в возрасте до 23 лет
-
Быстров: "Мог ли я уехать в Европу? В "Реал" и "Барселону" меня никогда не звали, так что вопрос отпал сам собой"
-
Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA
-
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
-
"Манчестер Юнайтед" впервые за 40 лет пропустил 50 голов в чемпионате Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|34
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Сельта Виго
|34
|36
|15
|Вильярреал
|33
|36
|16
|Реал Вальядолид
|34
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28