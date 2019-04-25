"Реал" отказал "Аяксу" в трансфере Эдегора

Мадридский "Реал" ответил "Аяксу" на предложение о трансфере полузащитника Мартина Эдегора, сообщает Marca.

По сведениям издания, "сливочные" отказали амстердамскому клубу, который готов был заплатить за норвежца 20 миллионов евро.

Руководство "бланкос" считает, что 20-летний футболист ещё сможет проявить себя на "Сантьяго Бернабеу".

В текущем сезоне Эдегор на правах аренды выступает за "Витесс", в его активе 33 матча, 8 голов и 9 ассистов.

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