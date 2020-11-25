"Реал" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере Варана

"Манчестер Юнайтед" желает заполучить защитника "Реала" Рафаэля Варана.

Как сообщает The Sun, "сливочные" наотрез отказались продавать 27-летнего француза. В ближайшее время клуб намерен продлить соглашение с игроком.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Варан провел 11 матчей, но результативными действиями не отличился.

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