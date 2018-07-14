"Реал" отказал "Наполи" в трансфере Бензема

"Реал" отказал "Наполи" в трансфере нападающего Карима Бензема, сообщает испанская пресса.

Переговоры о переходе 30-летнего француза лично вёл главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, однако в королевском клубе дали понять, что футболист не продаётся.

"Реал", потерявший текущим летом Криштиану Роналду, не намерен отпускать ещё одного основного форварда.

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