"Реал" отказал "Наполи" в трансфере Бензема

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"Реал" отказал "Наполи" в трансфере Бензема

"Реал" отказал "Наполи" в трансфере нападающего Карима Бензема, сообщает испанская пресса.

Переговоры о переходе 30-летнего француза лично вёл главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, однако в королевском клубе дали понять, что футболист не продаётся.

"Реал", потерявший текущим летом Криштиану Роналду, не намерен отпускать ещё одного основного форварда. 

Не пропустите: "Наполи" нацелился на защитника "Бордо" и хавбека "Баварии". | http://soccernews.ru

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