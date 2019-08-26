"Реал" отказал ПСЖ в трансфере Наваса

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"Реал" отказал ПСЖ в трансфере Наваса

ПСЖ работает над трансфером вратаря мадридского "Реала" Кейлора Наваса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане сделали предложение о покупке костариканского стража ворот за 15 миллионов евро.

Однако королевский клуб ответил отказом, требуя за 32-летнего футболиста на 5 миллионов больше.

Между тем, "Реал" уже подобрал замену для Наваса. Вопреки ожиданиям, это не Пепе Рейна из "Милана", а голкипер "Эвертона" Мартен Стекеленбург. Голландец согласен провести один сезон в стане "сливочных" в роли дублёра Тибо Куртуа.

Не пропустите: Рамос: "Я бы очень хотел, чтобы Навас остался в "Реале". | http://soccernews.ru
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