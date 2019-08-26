"Реал" отказал ПСЖ в трансфере Наваса
ПСЖ работает над трансфером вратаря мадридского "Реала" Кейлора Наваса, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, парижане сделали предложение о покупке костариканского стража ворот за 15 миллионов евро.
Однако королевский клуб ответил отказом, требуя за 32-летнего футболиста на 5 миллионов больше.
Между тем, "Реал" уже подобрал замену для Наваса. Вопреки ожиданиям, это не Пепе Рейна из "Милана", а голкипер "Эвертона" Мартен Стекеленбург. Голландец согласен провести один сезон в стане "сливочных" в роли дублёра Тибо Куртуа.
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|Команда
|М
|О
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|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
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|7
|Осасуна
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|8
|Атлетико Мадрид
|1
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|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
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|Сельта Виго
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|Вильярреал
|2
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|Гранада
|2
|1
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|Эйбар
|2
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|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
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|Эспаньол
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|18
|Бетис
|1
|0
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|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0