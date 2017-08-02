"Реал" отказал "Роме" в трансфере Васкеса

"Рома" пыталась приобрести нападающего "Реала" Лукаса Васкеса, сообщает Marca.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагал за футболиста 30 миллионов евро, но получил отказ. Римляне рассматривали кандидатуру Васкеса в качестве альтернативы Рияду Махрезу, если бы по его трансферу не удалось договориться.

В минувшем сезоне 26-летний Васкес провел за "Реал" 50 матчей и забил 4 гола.

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