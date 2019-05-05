"Реал" отказал "Ювентусу" и "Интеру" в продаже Асенсио
"Ювентус" и "Интер" не договорились о покупке полузащитника мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает AS.
По сведениям издания, итальянские клубы были готовы заплатить за футболиста 100 миллионов евро, но "Реал" отклонил их предложения, так как на него рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.
В нынешнем сезоне 23-летний Асенсио провел за "Реал" 41 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2023 года.
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|М
|О
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|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
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|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Леганес
|36
|45
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
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|36
|40
|15
|Вильярреал
|35
|40
|16
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|17
|Жирона
|35
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|Реал Вальядолид
|35
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|Уэска
|35
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