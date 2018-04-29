"Реал" отказался идти на условия ПСЖ по трансферу Неймара
Мадридский "Реал" отказался идти на условия ПСЖ по трансферу одной из главных своих трансферных целей Неймара.
Так, по сведениям испанской прессы, парижане вполне были готовы обменять своего ведущего форварда на вингера королевского клуба Марко Асенсио. Однако такой вариант с подписанием бразильца в корне не устроил "сливочных".
Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ может пойти на продажу Неймара только при одном условии. | soccernews.ru
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|Команда
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|34
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|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|35
|44
|13
|Алавес
|35
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
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|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
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|19
|Лас Пальмас
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|Малага
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|20