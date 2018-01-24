"Реал" отказался от идеи подписания защитника "Атлетико"

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"Реал" отказался от идеи подписания защитника "Атлетико"Мадридский "Реал" отказался от идеи подписания защитника Лукаса Эрнандеса, выступающего за земляков из  "Атлетико".

Так, по сведениям испанской прессы, в королевском клубе высоко оценивают игровые качества 21-летнего бека. Однако все же "сливочные" решили отказаться от его услуг ввиду личной бурной жизни футболиста, который из-за этого уже имеет проблемы с законом.

Напомним, лидеры "Реала" за обедом поддержали Роналду. | soccernews.ru

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