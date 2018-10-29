"Реал" отказался от кандидатуры Конте

Мадридский "Реал" отказался от кандидатуры бывшего главного тренера "Челси" Антонио Конте, сообщает Onda Cero.

По информации источника, в ближайшее время королевский клуб уволит Хулена Лопетеги, однако его преемником станет не итальянец, а наставник дубля Сантьяго Солари. Аргентинский специалист будет руководить командой, пока правление "сливочных" не выберет нового коуча.

Между тем, Marca информирует, что "Реал" и Конте не сумели договориться из-за разногласий по поводу срока сотрудничества. Тренер хотел строить долгосрочный проект, а президент "бланкос" Флорентино Перес ищет рулевого только до конца сезона.

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