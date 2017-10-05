"Реал" отказался от подписания Де Хеа в пользу другого вратаря

Теги реал мадридатлетик бильбаодавид де хеаманчестер юнайтедкепа аррисабалага

"Реал" отказался от подписания Де Хеа в пользу другого вратаряМадридский "Реал" отказался от подписания голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как информирует FootMercato, ввиду сложности подписания "первого номера" "красных дьяволов" королевский клуб планирует сделать ставку на другого вратаря - Кепу Аррисабалагу из "Атлетика" (Бильбао), который в случае продления своего контракта с клубом, может обойтись "сливочным" в порядка 65 миллионов евро.

Напомним, Сусо может перейти в "Реал". | soccernews.ru

комментарии
Футболёр

Ебланы

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов