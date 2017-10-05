"Реал" отказался от подписания Де Хеа в пользу другого вратаря

Мадридский "Реал" отказался от подписания голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Как информирует FootMercato, ввиду сложности подписания "первого номера" "красных дьяволов" королевский клуб планирует сделать ставку на другого вратаря - Кепу Аррисабалагу из "Атлетика" (Бильбао), который в случае продления своего контракта с клубом, может обойтись "сливочным" в порядка 65 миллионов евро.

Напомним, Сусо может перейти в "Реал". | soccernews.ru