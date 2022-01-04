"Реал" отказался от подписания Рюдигера

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"Реал" отказался от подписания РюдигераФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" принял решение отказаться от подписания немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера, сообщает инсайдер издания Marca Марио Кортегана.

По информации источника, "Мадрид" вел переговоры с его агентом и он общался с игроками команды, а также с Анчелотти, но от сделки было принято решение отказаться.

Рюдигер в конечном итоге запросил слишком много - это одна из причин конечного отказа от него. Королевский клуб очень счастлив с парой центральных защитников из Эдера Милитао и Давида Алабы.

Контракт Рюдигера с "Челси" рассчитан до конца нынешнего сезона.

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