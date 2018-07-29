"Реал" отказался от подписания трансферной цели Лопетеги из-за позиции своих игроков

Теги реал мадридваленсияродригохулен лопетеги

"Реал" отказался от подписания трансферной цели Лопетеги из-за позиции своих игроковМадридский "Реал" отказал своему главному тренеру Хулену Лопетеги в подписании форварда "Валенсии" Родриго.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб был готов удовлетворить требование наставника и выделить на покупку 27-летнего нападающего "летучих мышей" 50 миллионов евро. Однако против этого трансфера выступили ведущие игроки "сливочных", из-за чего было принято решение не приобретать нового футболиста в линию атаки.

Напомним, "Реал" огласил заявку на турне по США. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов