"Реал" отказался от подписания трансферной цели Лопетеги из-за позиции своих игроков

Мадридский "Реал" отказал своему главному тренеру Хулену Лопетеги в подписании форварда "Валенсии" Родриго.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб был готов удовлетворить требование наставника и выделить на покупку 27-летнего нападающего "летучих мышей" 50 миллионов евро. Однако против этого трансфера выступили ведущие игроки "сливочных", из-за чего было принято решение не приобретать нового футболиста в линию атаки.

Напомним, "Реал" огласил заявку на турне по США. | soccernews.ru