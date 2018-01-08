"Реал" отказался от подписания защитника "Челси"

Мадридский "Реал" отказался от подписания защитника лондонского "Челси" Давида Луиза, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что королевский клуб вел переговоры с 30-летним беком "аристократов" о его возможном трансфере, однако в итоге решил отказаться от его услуг.

В нынешнем сезоне Луиз забил 2 мяча в 14 матчах за "Челси".

Напомним, впервые в истории ни один из игроков "Реала" не забил более 4-х мячей в первых 18-ти турах Ла Лиги. | soccernews.ru