"Реал" отказался от подписания защитника "Челси"

Теги реал мадридчелсидавид луиз

"Реал" отказался от подписания защитника "Челси"Мадридский "Реал" отказался от подписания защитника лондонского "Челси" Давида Луиза, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что королевский клуб вел переговоры с 30-летним беком "аристократов" о его возможном трансфере, однако в итоге решил отказаться от его услуг.

В нынешнем сезоне Луиз забил 2 мяча в 14 матчах за "Челси".

Напомним, впервые в истории ни один из игроков "Реала" не забил более 4-х мячей в первых 18-ти турах Ла Лиги. | soccernews.ru

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Квинколобик

Мадридский "Реал" отказался от подписания защитника. - Да он б*я вообще откзался усиливась состав! Осталось ПСЖ пропустить в ЛЧ и пока Зидан!

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