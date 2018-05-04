"Реал" отказался от покупки Де Хеа, отдав предпочтение двум другим кандидатам на усиление вратарской позиции

Теги реал мадридчелсиромаалиссонтибо куртуадавид де хеаманчестер юнайтед

"Реал" отказался от покупки Де Хеа, отдав предпочтение двум другим кандидатам на усиление вратарской позицииМадридский "Реал" отказался от покупки голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в пользу других кандидатов на усиление своей вратарской позиции.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, ближайшим летом королевский клуб будет делать выбор между Тибо Куртуа из лондонского "Челси" и Алиссоном из "Ромы".

Причиной отказа от услуг "первого номера" "красных дьяволов" называется нежелание "Юнайтед" расставаться со своим ведущим игроком и его высокая трансферная стоимость.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к двум защитникам "Интера". | soccernews.ru

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