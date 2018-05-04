"Реал" отказался от покупки Де Хеа, отдав предпочтение двум другим кандидатам на усиление вратарской позиции

Мадридский "Реал" отказался от покупки голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в пользу других кандидатов на усиление своей вратарской позиции.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, ближайшим летом королевский клуб будет делать выбор между Тибо Куртуа из лондонского "Челси" и Алиссоном из "Ромы".

Причиной отказа от услуг "первого номера" "красных дьяволов" называется нежелание "Юнайтед" расставаться со своим ведущим игроком и его высокая трансферная стоимость.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к двум защитникам "Интера". | soccernews.ru