"Реал" отказался от покупки Де Хеа в пользу Кепы
Мадридский "Реал" до сих пор не отказался от идеи купить нового вратаря во время летнего трансферного окна.
Как сообщает британская пресса, длительное время королевский клуб проявлял интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа, однако от кандидатуры испанца было решено отказаться в виду его высокой стоимости и финансовых аппетитов.
Теперь же "бланкос" торгуют Кепу Аррисабалагу из "Челси". За него столичный гранд готов предложить 58 миллионов евро.
Напомним, что прошлым летом "синие" купили 24-летнего стража ворот за 80 миллионов евро.
Что касается "Реала", то они имели возможность подписать Кепу зимой 2018 года всего за 20 миллионов, но тогда сделку заблокировал Зинедин Зидан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|32
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14