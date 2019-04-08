"Реал" отказался от покупки Де Хеа в пользу Кепы

3 Теги реал мадриддавид де хеакепа аррисабалагачелситрансферы

"Реал" отказался от покупки Де Хеа в пользу Кепы

Мадридский "Реал" до сих пор не отказался от идеи купить нового вратаря во время летнего трансферного окна.

Как сообщает британская пресса, длительное время королевский клуб проявлял интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа, однако от кандидатуры испанца было решено отказаться в виду его высокой стоимости и финансовых аппетитов.

Теперь же "бланкос" торгуют Кепу Аррисабалагу из "Челси". За него столичный гранд готов предложить 58 миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом "синие" купили 24-летнего стража ворот за 80 миллионов евро.

Что касается "Реала", то они имели возможность подписать Кепу зимой 2018 года всего за 20 миллионов, но тогда сделку заблокировал Зинедин Зидан.

Не пропустите: "Реал" и "Челси" не могут договориться о трансфере Азара. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

петушалду
петушалду

Нужна отмена VAR, иначе лысому ничего не светит ни в ЛЧ, ни в Испании!

Ответить
chester_field
chester_field

болельщики ждут хорошее нападение, а они всё об вратарях

Ответить
петушалду
петушалду

Навас сливает алжирское недоразумение зидауна

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Каррера рассказал странные подробности трансфера Педро Роши в "Спартак"

Каррера рассказал странные подробности трансфера Педро Роши в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов