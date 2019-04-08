"Реал" отказался от покупки Де Хеа в пользу Кепы

Мадридский "Реал" до сих пор не отказался от идеи купить нового вратаря во время летнего трансферного окна.

Как сообщает британская пресса, длительное время королевский клуб проявлял интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа, однако от кандидатуры испанца было решено отказаться в виду его высокой стоимости и финансовых аппетитов.

Теперь же "бланкос" торгуют Кепу Аррисабалагу из "Челси". За него столичный гранд готов предложить 58 миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом "синие" купили 24-летнего стража ворот за 80 миллионов евро.

Что касается "Реала", то они имели возможность подписать Кепу зимой 2018 года всего за 20 миллионов, но тогда сделку заблокировал Зинедин Зидан.

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