"Реал" отказался от покупки игрока ПСЖ Рабьо

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"Реал" отказался от покупки игрока ПСЖ Рабьо

"Реал" не будет покупать игрока ПСЖ Адриена Рабьо этим летом. Об этом сообщает As.

По данным источника, причиной отказа стали завышенные требования 24-летнего игрока, а также и интерес главного тренера мадридцев Зинедина Зидана к другим футболистам.

Наставник "Реала" намерен купить в летнее трансферное окно Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" и Нголо Канте.

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