"Реал" отказался от покупки игрока ПСЖ Рабьо
"Реал" не будет покупать игрока ПСЖ Адриена Рабьо этим летом. Об этом сообщает As.
По данным источника, причиной отказа стали завышенные требования 24-летнего игрока, а также и интерес главного тренера мадридцев Зинедина Зидана к другим футболистам.
Наставник "Реала" намерен купить в летнее трансферное окно Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" и Нголо Канте.
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|Команда
|М
|О
|1
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|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28