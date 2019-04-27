"Реал" отказался от покупки игрока ПСЖ Рабьо

"Реал" не будет покупать игрока ПСЖ Адриена Рабьо этим летом. Об этом сообщает As.

По данным источника, причиной отказа стали завышенные требования 24-летнего игрока, а также и интерес главного тренера мадридцев Зинедина Зидана к другим футболистам.

Наставник "Реала" намерен купить в летнее трансферное окно Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" и Нголо Канте.

Не пропустите: "Челси" и "Порту" встретятся в финале юношеской Лиги чемпионов| http://soccernews.ru