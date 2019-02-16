"Реал" отказался от покупки Икарди: названа причина

Мадридский "Реал" отказался от покупки нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб всерьёз претендовал на аргентинского бомбардира, однако в итоге не захотел вести дела с женой и агентом футболиста Вандой Нарой.

Руководство "сливочных" недовольно поведением супруги Икарди и опасается, что её острые заявления могут негативно повлиять на атмосферу внутри команды.

Напомним, что Ванда Нара провалила переговоры с "Интером" о продлении контракта своего мужа. В итоге форвард лишился капитанской повязки, а "нерадзурри" задумались о его продаже в летнее трансферное окно.

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