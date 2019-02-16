"Реал" отказался от покупки Икарди: названа причина
Мадридский "Реал" отказался от покупки нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб всерьёз претендовал на аргентинского бомбардира, однако в итоге не захотел вести дела с женой и агентом футболиста Вандой Нарой.
Руководство "сливочных" недовольно поведением супруги Икарди и опасается, что её острые заявления могут негативно повлиять на атмосферу внутри команды.
Напомним, что Ванда Нара провалила переговоры с "Интером" о продлении контракта своего мужа. В итоге форвард лишился капитанской повязки, а "нерадзурри" задумались о его продаже в летнее трансферное окно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18