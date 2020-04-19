"Реал" отказался от покупки Кейна

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"Реал" отказался от покупки Кейна

"Реал" отказался от трансфера нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, мадридцы хотели приобрести 26-летнего англичанина летом 2020 года. Однако из-за проблем с финансами на фоне пандемии коронавируса клубу пришлось отказаться от трансфера.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" также отказался от покупки Кейна.

В текущем сезоне футболист забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах за "Тоттенхэм".

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