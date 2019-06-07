"Реал" отказался от покупки Погба
Мадридский "Реал" не будет покупать французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, причиной отказа от трансфера стала высокая стоимость француза. Таким образом, королевский клуб сосредоточится на приобретении датского хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
В прошлом сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 27-летнего Эриксена 10 мячей и 17 голевых пасов в 51 поединке за "Тоттенхэм".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16