"Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать Кавани

ПСЖ предложил мадридскому "Реалу" своего ведущего форварда Эдинсона Кавани, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, парижане были готовы отпустить 31-летнего нападающего на "Санятьго Бернабеу". Однако в королевском клубе потупившее предложение чемпиона Франции отклонили, сославшись на уже серьезный по футбольным меркам возраст уругвайца.

Напомним, Марсело прокомментировал свой возможный переход в "Ювентус". | soccernews.ru