"Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать Кавани

Теги реал мадридпсжэдинсон кавани

"Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать КаваниПСЖ предложил мадридскому "Реалу" своего ведущего форварда Эдинсона Кавани, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, парижане были готовы отпустить 31-летнего нападающего на "Санятьго Бернабеу". Однако в королевском клубе потупившее предложение чемпиона Франции отклонили, сославшись на уже серьезный по футбольным меркам возраст уругвайца.

Напомним,  Марсело прокомментировал свой возможный переход в "Ювентус". | soccernews.ru

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