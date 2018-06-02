"Реал" отказался от приглашения Почеттино

Мадридский "Реал" отказался от приглашения главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Как сообщает Sky Sports, королевский клуб по неизвестным причинам утратил интерес к кандидатуре 46-летнего аргентинца.

Ранее стало известно, что если не удастся заполучить Почеттино, "Реал" сконцентрируется на переговорах с экс-наставником "Наполи" Маурицио Сарри. | http://soccernews.ru