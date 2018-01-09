"Реал" отказался от приобретения Аррисабалаги

Теги атлетик бильбаокепа аррисабалагазинедин зиданфлорентино пересреал мадрид

"Реал" отказался от приобретения АррисабалагиМадридский "Реал" отказался от приобретения голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепи Аррисабалаги, информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес таки пошел на уступки главному тренеру своей команды Зинедину Зидану, который не был заинтересован в подписании 23-летнего вратаря басков. Однако не исключается, что к варианту с покупкой Аррисабалаги "сливочные" могут вернуться по окончанию текущего сезона.

Напомним, матчи против ПСЖ могут стать решающими для будущего Роналду в "Реале". | soccernews.ru

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