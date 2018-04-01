"Реал" отказался от приобретения Салаха

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"Реал" отказался от приобретения СалахаМадридский "Реал" отказался от приобретения вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, информирует Daily Express.

По сведениям издания, "сливочные" решили не предпринимать попыток подписать лидера атак "красных" ближайшим летом ввиду высоких финансовых запросов мерсисайдского клуба, который рассчитывает получить за египтянина не менее 220-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 37 мячей и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, за последние десять лет "Реал" забил больше пенальти, нежели любая другая команда из топ-5 европейских лиг. | soccernews.ru

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