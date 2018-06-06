"Реал" отказался от притязаний на Де Хеа

Теги манчестер юнайтеддавид де хеареал мадриджорже мендеш

"Реал" отказался от притязаний на Де ХеаМадридский "Реал" отказался от притязаний на голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, информирует El Chiringuito.

Так, по сведениям источника, свою позицию королевский клуб уже изложил агенту 27-летнего вратаря "красных дьяволов" Жорже Мендешу.

В завершившемся сезоне Де Хеа пропустил 35 мячей в 46 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Клопп готов расстаться с шестью игроками, в случае своего прихода в "Реал". | soccernews.ru

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