"Реал" отказался от трансфера Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не перейдет в мадридский "Реал", сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, руководство королевского клуба смирилось с тем, что им не удастся конкурировать с англичанами в борьбе за форварда. Следующим летом сумма отступных в контракте игрока составит 75 миллионов евро, но при этом агент форварда Мино Райола потребует большой бонус для себя, а также зарплату в размере 50 миллионов евро в год для Холанда. Фаворитами в борьбе за норвежца являются "Манчестер Сити" и "Челси".

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 10 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

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