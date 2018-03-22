"Реал" отказался от трансфера Неймара

Теги неймарреал мадридпсж

"Реал" отказался от трансфера НеймараМадридский "Реал" отказался от трансфера форварда ПСЖ Неймара, информирует Onda Cero.

По сведениям источника, в королевском клубе смирились с тем, что подписать 26-летнего нападающего парижан ближайшим летом будет неимоверно сложно. Поэтому в стане "сливочных" приняли решение переключить свое внимание на другие трансферные цели. При этом в "Реале" намерены предпринять попытки подписать бразильца уже через год.

В нынешнем сезоне Неймар забил 29 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, врач сборной Бразилии высказался о процессе восстановления Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Да и на фиг, Неймара этого! Лучше Хамеса верните!

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Встреча фаворитов Мундиаля: Германия сыграет против Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов