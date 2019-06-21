"Реал" отказался от трансфера Неймара

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не перейдет в "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб больше не рассматривает вариант с приобретением игрока. Президент "Реал" Флорентино Перес долгое время хотел купить бразильца, но так и не дождался от него шага, который бы символизировал желание перейти в клуб из Мадрида.

Таким образом, из игроков ПСЖ "Реалу" интересен только нападающий Килиан Мбаппе.

Что касается 27-летнего Неймара, то единственным претендентом на него является "Барселона".

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