"Реал" отказался от трансфера Неймара

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"Реал" отказался от трансфера Неймара

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не перейдет в "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб больше не рассматривает вариант с приобретением игрока. Президент "Реал" Флорентино Перес долгое время хотел купить бразильца, но так и не дождался от него шага, который бы символизировал желание перейти в клуб из Мадрида.

Таким образом, из игроков ПСЖ "Реалу" интересен только нападающий Килиан Мбаппе.

Что касается 27-летнего Неймара, то единственным претендентом на него является "Барселона".

Не пропустите: "Барселона" подготовила конкретное предложение по Неймару. | http://soccernews.ru
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