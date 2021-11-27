"Реал" отказался от трансфера Погба

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"Реал" отказался от трансфера Погба

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не перейдёт в мадридский "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб вышел из гонки за 28-летним футболистом из-за его высоких финансовых требований.

"Сливочные" не намерены столько платить французу, несмотря на потенциально бесплатный трансфер следующим летом.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 13 матчей и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2022 года. 

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