"Реал" отказался от трансфера Погба в пользу другой звезды мирового масштаба

1 Теги реал мадридманчестер юнайтедпсжполь погбанеймартрансферы

"Реал" отказался от трансфера Погба в пользу другой звезды мирового масштаба

Мадридский "Реал" изменил трансферные планы на текущее лето, сообщает ESPN.

По сведениям издания, королевский клуб больше не будет пытаться купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Однако "бланкос" всё равно хотят усилить состав футболистом мирового масштаба. Их выбор пал на форварда Неймара, который намерен покинуть ПСЖ.

В "Реале" надеются, что хорошие отношения президента клуба Флорентино Переса с руководством парижан помогут осуществить эту громкую сделку.

Рыночная стоимость бразильца - 180 миллионов евро. Впрочем, французский гранд рассчитывает максимально отбить 222 миллиона, потраченные на нападающего два года назад.

Не пропустите: ПСЖ готов отдать Неймара в аренду трем европейским клубам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вместо одного петуха другой

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 90 миллионов евро за испанского форварда

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 90 миллионов евро за испанского форварда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов