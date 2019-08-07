"Реал" отказался от трансфера Погба в пользу другой звезды мирового масштаба
Мадридский "Реал" изменил трансферные планы на текущее лето, сообщает ESPN.
По сведениям издания, королевский клуб больше не будет пытаться купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Однако "бланкос" всё равно хотят усилить состав футболистом мирового масштаба. Их выбор пал на форварда Неймара, который намерен покинуть ПСЖ.
В "Реале" надеются, что хорошие отношения президента клуба Флорентино Переса с руководством парижан помогут осуществить эту громкую сделку.
Рыночная стоимость бразильца - 180 миллионов евро. Впрочем, французский гранд рассчитывает максимально отбить 222 миллиона, потраченные на нападающего два года назад.
Не пропустите: ПСЖ готов отдать Неймара в аренду трем европейским клубам. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|38
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|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16