"Реал" отказался от трансфера ван де Бека
Мадридский "Реал" не будет покупать полузащитника амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека в летнее трансферное окно, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб не имеет финансовых средств на покупку игрока. Об этом клуб уже сообщил представителя хавбека.
Главным претендентом на хавбека является "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за него 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний ван де Бек провел за "Аякс" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Гранада
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|20
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