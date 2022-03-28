"Реал" отказался от варианта с Погба

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"Реал" отказался от варианта с Погба

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не перейдет в мадридский "Реал", сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб не собирается подписывать футболиста, который летом станет свободным агентом. В связи с этим "Реал" не ведет переговоров с хавбеком.

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач.

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