"Реал" отказался отпускать Вальверде в "Баварию"

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"Реал" отказался отпускать Вальверде в "Баварию"

"Бавария" хотела подписать полузащитника "Реала" Федерико Вальверде в минувшее трансферное окно.

По сведениям Marca, мюнхенский клуб рассматривал 22-летнего уругвайца в качестве замены Тьяго Алькантаре, который ушел в "Ливерпуль".

Однако ни "Реал", ни сам футболист даже не рассматривали вариант продажи.

Вальверде выступает за "Реал" с 2018 года. За это время он провел 73 матча, забил три гола и отдал пять ассистов.

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