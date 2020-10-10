"Реал" отказался отпускать Вальверде в "Баварию"
"Бавария" хотела подписать полузащитника "Реала" Федерико Вальверде в минувшее трансферное окно.
По сведениям Marca, мюнхенский клуб рассматривал 22-летнего уругвайца в качестве замены Тьяго Алькантаре, который ушел в "Ливерпуль".
Однако ни "Реал", ни сам футболист даже не рассматривали вариант продажи.
Вальверде выступает за "Реал" с 2018 года. За это время он провел 73 матча, забил три гола и отдал пять ассистов.
Читайте также: "Бавария" усилилась португальским талантом. | http://soccernews.ru
главное
-
Бонуччи - самый высокооплачиваемый итальянский футболист в Серии А
-
Шомуродов будет получать вторую по величине зарплату в "Дженоа"
-
Мозес мог оказаться в "Спартаке" ещё в прошлом сезоне
-
Серия "А" оказалась самой активной в последний день трансферного окна: ТОП-7 итальянских трансферов на флажке
-
Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита"
Лента новостей
-
Вдова Кулькова рассказала о помощи "Спартака" в захоронении
-
Роналду - самый высокооплачиваемый футболист Серии А. Его ближайший преследователь зарабатывает почти в четыре раза меньше
-
Фати - лучший футболист Примеры в сентябре
-
"Зенит" нацелился на защитника "Балтики"
-
"Динамо" и "Спартак" поборются за защитника "Спортинга"
-
Лига Наций: Гибралтар был сильнее Лихтенштейна, Фареры и Латвия победителя не выявили
-
Луис Суарес высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
Сакки назвал причину провала Сарри в "Ювентусе"
-
"Реал" отказался отпускать Вальверде в "Баварию"
-
ПСЖ готов сменить Тухеля на Мотту
-
Сборная России никогда не проигрывала Турции
-
Озил намерен вернуть место в составе "Арсенала"
-
Бонуччи - самый высокооплачиваемый итальянский футболист в Серии А
-
Три футболиста дубля "Динамо" тренируются с основной командой
-
Сын Ривалдо стал обладателем Суперкубка Польши
-
Норманн не исключает своего ухода из "Ростова" в январе
-
Шомуродов будет получать вторую по величине зарплату в "Дженоа"
-
Лига Наций: Черногория обыграла Азербайджан, Кипр проиграл Люксембургу
-
Платини: "Я бы не стал вводить ВАР"
-
1
Касильяс: "Успехи Роналду впечатляют сильнее, чем успехи Месси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20