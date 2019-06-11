"Реал" отказался отпустить Наваса бесплатно

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"Реал" отказался отпустить Наваса бесплатно

Костариканский вратарь "Реала" Кейлор Навас не сумел договориться о бесплатном уходе из клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, голкипер надеялся расторгнуть контракт с королевским клубом без компенсации, но получил отказ. "Реал" хочет получить за Наваса не менее 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к костариканцу проявляют ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 32-летний Навас провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол. Его контракт с клубом действителен до лета 2020 года.

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