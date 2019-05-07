"Реал" отказался платить за Мбаппе 280 миллионов евро

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал", сообщает RMC.

По сведениям издания, королевский клуб отказался платить за футболиста 280 миллионов евро. К тому же, "Реал" хочет сохранить хорошие отношения с руководством парижского клуба.

Еще одной причиной является то, что президент "Реала" Флорентино Перес выделил только 350 миллионов евро на усиление состава летом, а главный тренер Зинедин Зидан хочет купить нескольких игроков.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 17 результативных передач. Его контакт с клубом действует до лета 2022 года.

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