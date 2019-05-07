"Реал" отказался платить за Мбаппе 280 миллионов евро
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал", сообщает RMC.
По сведениям издания, королевский клуб отказался платить за футболиста 280 миллионов евро. К тому же, "Реал" хочет сохранить хорошие отношения с руководством парижского клуба.
Еще одной причиной является то, что президент "Реала" Флорентино Перес выделил только 350 миллионов евро на усиление состава летом, а главный тренер Зинедин Зидан хочет купить нескольких игроков.
В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 17 результативных передач. Его контакт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
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|Хетафе
|36
|58
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|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
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|46
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|Леганес
|36
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|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
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|40
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|Вильярреал
|36
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|Реал Вальядолид
|36
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|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
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|Уэска
|36
|30