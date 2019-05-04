"Реал" отказался покупать форварда "Аякса" Тадича
Мадридскому "Реалу" были предложены услуги нападающего "Аякса" Душана Тадича, сообщает Marca.
По сведениям издания, агенты футболиста проинформировали королевский клуб о его готовности перебраться на "Сантьяго Бернабеу".
Однако "бланкос" дали понять, что трансфер 30-летнего серба им не интересен в виду его возраста.
В текущем сезоне Тадич сыграл 52 матча за "Аякс", забил 34 мяча и сделал 21 результативную передачу.
Напомним, что форвард стал героем ответной встречи 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Аяксом".
Тогда голландцы выиграли со счётом 4:1, а Тадич отличился голом и двумя ассистами.
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