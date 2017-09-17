"Реал" отказался приобретать Дембеле из-за его травматичности

Мадридский "Реал" отказался приобретать этим летом вингера тогда еще дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле из-за его травматичности.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб мог подписать перспективного француза еще до его перехода в каталонскую "Барселону". Однако в итоге "сливочные" не рискнули выложить солидную сумму за француза ввиду его возможной травматичности, которая обуславливается взрывной скоростью футболиста и его телосложением.

Напомним, Дембеле выбыл из строя на четыре месяца. | soccernews.ru