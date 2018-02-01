"Реал" отказался приобретать Обамеянга

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" отказался приобретать форварда тогда еще дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как информирует goal.com со ссылкой на Gol Digital, "шмели" готовы были отпустить своего 28-летнего нападающего в королевский клуб за плату в 55 миллионов евро. Однако "сливочные" отказались приобретать габонца.

В итоге, Обамеянг перебрался в лондонский "Арсенал", который выложил за него 65 миллионов евро.

Напомним, Перес нацелился на хавбека из Бундеслиги. | soccernews.ru