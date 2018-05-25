"Реал" отклонил два предложения по Асенсио размерами в 170 миллионов евро

Мадридский "Реал" отклонил два предложения по своему вингеру Марко Асенсио, размер каждого из которых равнялся 170-ти миллионам евро.

Так, по сведениям испанской прессы, попытки подписать 22-летнего игрока "сливочных" предпринимали "Ливерпуль" и лондонский "Челси". Однако оба предложения были отклонены президентом королевского клуба Флорентино Пересом.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 52 матчах за "Реал".

Напомним, Мбаппе отказал "Реалу" ради ПСЖ. | soccernews.ru