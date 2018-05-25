"Реал" отклонил два предложения по Асенсио размерами в 170 миллионов евро

Теги ливерпульчелсиреал мадридмарко асенсиофлорентино перес

"Реал" отклонил два предложения по Асенсио размерами в 170 миллионов евроМадридский "Реал" отклонил два предложения по своему вингеру Марко Асенсио, размер каждого из которых равнялся 170-ти миллионам евро.

Так, по сведениям испанской прессы, попытки подписать 22-летнего игрока "сливочных" предпринимали "Ливерпуль" и лондонский "Челси". Однако оба предложения были отклонены президентом королевского клуба Флорентино Пересом.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 52 матчах за "Реал".

Напомним, Мбаппе отказал "Реалу" ради ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов